GERENZANO – Si terrà questa sera il concerto del corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano. “Musica per rinascere” è il titolo del concerto, simbolico per la ripresa delle attività musicali dopo una lunga pausa causata dalla pandemia.

Nella serata di venerdì 17 dicembre, ci si cala totalmente nell’atmosfera natalizia: sotto la direzione di Franco Erenti, la banda cittadina si esibirà nella Chiesa di Santi Pietro e Paolo con musiche natalizie e molto altro, per trascorrere un momento di festa e di socialità all’insegna della musica e del calore familiare tipico di queste feste.



Per partecipare all’evento, oltre al rispetto delle prescrizioni anti contagio vigenti per la pandemia da Coronavirus, è necessario essere muniti di green pass.

17122021