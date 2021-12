x

x

SARONNO/SARONNESE – Le piazze e le vie del saronnese si riempiono (con le dovute disposizioni anticovid) di cori natalizi, mercatini tipici e molto altro per far rivivere la magia del Natale. La nostra redazione anche questa settimana ve ne segnala alcuni.

Venerdì 17 Dicembre

LEGNANO – Alle 21, al teatro “Galleria” di piazza san Magno, va in scena il concerto “The Golden Voices of Gospel”. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 337502362.

COGLIATE – Alle 21, alla biblioteca civica di viale Rimembranze 13, presentazione del romanzo d’esordio di Daniele Macaluso. L’evento è gratuito con prenotazione al numero 0296460672.

Sabato 18 Dicembre

LEGNANO – Dalle 10 alle 13, all’interno del parco della biblioteca “Augusto Marinoni” in via Cavour, troverete “Christmas book party”: bancarelle dei libri e dei giochi usati, musica e animazione natalizia. Informazioni al sito www.comune.legnano.mi.it.

CISLAGO – Alle 15.30, nella centrale piazza Enrico Toti, “Presepe vivente” 20° edizione con i bambini della scuola don Luigi Monza di Cislago. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 16, nella centrale piazza Libertà, auguri dell’amministrazione con intrattenimento musicale di “Raffaele Kohler Swing Band” e cioccolata calda e panettone per tutti. In caso di maltempo l’evento si svolgerà sotto la galleria di corso Italia. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SOLARO – Alle 16, alla sala polivalente in via san Francesco, si terrà lo spettacolo per famiglie “Natale a suon di Hip Hop”. Informazioni e prenotazioni al numero 0296984430, e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 21, alla chiesa san Giovanni Battista (Cassina Ferrara), “Concerto di Natale” con il corpo musicale cittadino e il coro Alpe diretti dal maestro Dino Carugati. L’ingresso è libero e consentito secondo le norme vigenti e limitato alla capienza della chiesa prevista dalla regole anticovid.

RESCALDINA – Alle 21, alla chiesa santa Maria Assunta, concerto di Natale del corpo musicale “Santa Cecilia 1922”. Informazioni al sito www.comune.rescaldina.mi.it.

SARONNO – Alle 21, alla chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo di piazza Libertà, si terrà il “Concerto di Natale” diretto dal maestro Giulio Mercati. Informazioni al sito internet www.chiesadisaronno.it.

GERENZANO – Alle 21, nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, il gruppo giovani propone “Dove la stella si è fermata”: racconti, canti e poesie in attesa del Natale. Informazioni al sito internet www.parrocchiagerenzano.it.

Domenica 19 Dicembre

LIMBIATE – Dalle 10 alle 19, in piazza 5 Giornate, verranno organizzati mercatini di hobbisti, creativi, prodotti tipici, laboratori natalizi e punti ristoro con animazione musicale. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

MISINTO – Alle 14.30, alla chiesa san Siro, concerto di Natale con la corale parrocchiale. Informazioni al sito internet www.misinto.mb.it.

SOLARO – Alle 14.30, nel cortile di palazzo Borromeo (in foto), “Giochiamo con gli Elfi di Babbo Natale” laboratorio per bambini dai 3 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria all’email [email protected].

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo per famiglie “Il libro della giungla – il viaggio di Mowgli – il musical” per la regia di Ilaria Deangelis. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 14.30, al palaexbo di via Piave 1, va in scena lo spettacolo di illusionismo per famiglie “Sembra ma non è”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

CISLAGO – Alle 21, alla chiesa santa Maria Assunta, si terrà il concerto del corpo musicale santa Cecilia di Cislago in collaborazione con gruppo vocale “The QueenTetto”. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.