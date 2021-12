x

UBOLDO – Furto in via Roma nella zona centrale di Uboldo: è successo ieri mattina. In pieno giorno, infatti, qualcuno si è introdotto in un appartamento, passando da una finestra e dopo avere rovistato nei locali, se n’è andato. C’è qualche elemento per rintracciare i responabile, anzi la responsabile perchè subito dopo il furto sarebbe stata vista allontanarsi in tutta fretta una giovane, che in precedenza era già stata notata aggirarsi nelle vie centrali del paese.

Da quantificare con precisione l’entità della refurtiva, e intanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per rintracciare la responsabile di questo episodio criminoso e ritrovare il maltolto.

(foto archivio)

