Vetro rotto e via il pacco di Natale da un’auto a Saronno

x

x

SARONNO – Brutta sorpresa l’altra sera per una cittadina che aveva posteggiato nei pressi di un ristorante di via Novara a Saronno: all’uscita, attorno alle 22, ha trovato uno dei vetri posteriori in mille pezzi, dall’abitacolo del mezzo era stata asportata una borsa porta pc bordeaux contente oltre al personal computer (subito bloccato e quindi inutilizzabile) documenti personali, di nessun valore per il ladro ma importanti per la diretta interessate, che ha riferito della sua disavventura suo social, pubblicando anche una fotografia del finestrino rotto della sua auto. Sparito anche il pacco di Natale che le era stato donato dall’azienda dove lavora in vista delle festività di fine anno.

“Per favore, chi passa in zona dia un occhio, se la trovate contattatemi” dice la derubata, che è raggiungibile sui social ed in particolare attraverso il gruppo “Sei di Saronno se…” E’ possibile che la borsa e magari parte de contenuto siano stati gettati da qualche parte nelle vicinanze, dal ladro in fuga.

16122021