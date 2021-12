x

CISLAGO – Un parco sovracomunale: è questo l’oggetto della mozione che Cislago in Comune ha presentato al consiglio comunale. Si tratta del progetto “Parco Locale ad interesse sovracomunale”, in breve Plis, del Comitato Salviamo il Paesaggio di Cislago che ha presentato il proprio progetto già alle forze politiche regionali e alla presidenza e direzione di Ersaf.

Il parco sovraccomunale dovrebbe coinvolgere, oltre Cislago, anche altri sei comuni, tutti del Comasco: Mozzate, Limido Comasco Fenegrò, Cirimido Lomazzo, Turate, Rovellasca.

Ecco il testo completo della mozione.

Gli eventi meteorologici estremi avvenuti negli ultimi anni, in Italia e nel mondo a causa del mutamento climatico, come esondazioni, frane, uragani, siccità, incendi, sono in continuo aumento;

nel Comune di Cislago abbiamo avuto evidenza con la tempesta di grandine e nubifragio con caduta di numerosi fulmini del 24 Luglio 2020, da cui è evidente che è necessario agire realizzando una concreta tutela a partire dal comune, per prevenire danni a persone, animali, vegetazione e cose.

L’importanza del comportamento di ognuno di noi ai fini della tutela ambientale, per frenare uno sviluppo dissennato, volto solo al desiderio di trarre profitto economico è stata sottolineata persino da Papa Francesco con l’Enciclica “Laudato Si”, che invita anche le proprie congregazioni ad una maggiore attenzione verso le problematiche ambientali,

A seguito della intensa urbanizzazione avvenuta negli anni a Cislago è necessario dare un segnale preciso di protezione ambientale ed ecosistemico, dando la priorità a ristrutturazioni o bonifiche del patrimonio edilizio e stradale esistenti.

Il consumo di suolo naturale, che avviene ricoprendo con materiali impermeabilizzanti e non traspiranti, come cemento e asfalto ed altri, la superficie di terra libera, impedisce il sequestro di anidride carbonica.

Tutto quanto sopra indicato di conseguenza contribuisce ad aumentare l’inquinamento atmosferico ed il surriscaldamento planetario.

Considerato che

Il Progetto del “Parco Agricolo Boschivo Prealpino” è nato nel 2011, da un’idea del Comitato Salviamo il Paesaggio di Cislago.

Territorialmente, il Progetto di Plis (Parco Locale a Interesse Sovracomunale) summenzionato, inizia dalla Zona Nord di Cislago detta anche “Oltre Stazione”, individuata nel vigente Pgt, come “E Agricola/Boschiva di Tutela Ambientale”, e confermata tale dalla Provincia di Varese nell’ambito del PTCP vigente.

Il Comitato Salviamo il Paesaggio è stato ricevuto recentemente, per presentare il Progetto in questione, anche da tutti i Capigruppo dei Partiti ed Assessori di Regione Lombardia, oltre che dalla Presidenza e Direzione di Ersaf.

il nostro compianto concittadino Peppino Donzelli, ha prodotto un’importante ricerca dei tre Torrenti: Bozzente — Gradeluso Fontanile, tratti d’acqua delicati che passano dal nostro paese, meritevoli di protezione ed in parte passanti, nella Zona del Progetto del nuovo Plis. Concretamente, sono stati realizzati uno studio “Tecno/Scientifico” nel 2012 ed un Piano di fattibilità da parte di Dottori Agronomi Forestali, incaricati dal Comitato Salviamo il Paesaggio a supporto della Variante al Piano di Governo del Territorio comunale, di cui all’avviso del Comune di Cislago in data 12 Giugno 2013.

A sostegno del progetto sopra riportato, in quel periodo, furono raccolte tra gli Amministratori Locali, le associazioni e i cittadini, circa 600 firme.

i comuni coinvolti territorialmente, oltre a Cislago — unico comune in Provincia di Varese, quarta per consumo di suolo, sono: Mozzate, Limido Comasco Fenegrò, Cirimido Lomazzo, Turate, Rovellasca, tutti in Provincia di Como, cui si potrebbero aggiungere Lurago Marinone e Veniano. Tutti i comuni tra di loro, hanno i terreni contigui e, oltretutto già contemplati in Pgt come Aree “E3 Agricole/Boschive di Tutela Ambientale”. Il progetto, interessa circa 90.000 (novantamila) cittadini residenti nei vari Comuni, oltre l’indotto.

Attraverso il comitato spontaneo che è nato a sostegno del Plis con sindaci, assessori, consiglieri dei Comuni citati e numerose associazioni ambientaliste, si sono tenute a fine 2020 e a inizio 2021 due riunioni da remoto, mentre in presenza è stata fatta, a giugno 2021, una riunione presso l’Osservatorio Astronomico di Tradate, su invito del presidente del Parco Pineta, che ha spiegato le norme specifiche per costituire un Plis.

Durante le discussioni summenzionate, si sono approfonditi anche gli aspetti “geografici” del progetto tramite una Planimetria, sempre elaborata da esperti incaricati da Salviamo il Paesaggio, volta a “perimetrare” gli azzonamenti interessati dal nuovo Plis quindi del costituendo “corridoio ecologico”.

Rilevato che

Al fine di offrire alla popolazione di Cislago e non solo, benessere, salute e miglioramento della qualità della vita, riteniamo necessario portare all’attenzione di questa Amministrazione

l’opportunità di costituire un nuovo “polmone di ossigeno” da tutti fruibile all’aperto, garantendo altresì vista e panorama verso le catene montuose, percorrendolo a piedi o in bicicletta in mezzo alla natura, ìn considerazione anche del difficile periodo che tutti i cittadini stanno vivendo dall’inizio della pandemia di “Covid-19”

Sarà opportuno garantire ai coltivatori la possibilità di svolgere la propria attività in serenità senza che questa ostacolata ma anzi correlata alla possibilità della popolazione di fruire degli spazi sopra indicati

Il progetto Plis, nel corso della recente campagna elettorale comunale, è stato indicato come tema da realizzare da parte di tutte le compagini politiche presenti ed anche per questa ragione è sicuramente condiviso dalla cittadinanza cislaghese.

Il gruppo Cislago in Comune:

nello spirito propositivo che lo contraddistingue, in modo sereno e positivo, lascia all’Amministrazione di Cislago e a tutto il Consiglio Comunale, l’onore e l’impegno di avviare tutte le procedure necessarie, allo sviluppo del Progetto del nuovo Plis, che rientra fortemente in un contesto reale di gestione del Bene Comune, della bellezza e della cura del Paesaggio.

chiede al sindaco ed alla Amministrazione

– di riprendere i contatti avvenuti con le altre amministrazioni ed interrotti a seguito del commissariamento,

di avere un ruolo politico attivo nella costituzione dei nuovo parco sovracomunale denominato PLIS,

di relazionare periodicamente in consiglio comunale in merito allo stato di avanzamento del Progetto PLIS

di proporre la corretta progettazione e di individuare nel Bilancio preventivo gli oneri di spesa per la costituzione di tale parco,

