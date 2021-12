x

SARONNO – Come anticipato dal sindaco Augusto Airoldi domani martedì 21 e mercoledì 22 dicembre tutti gli studenti di tutte le classi del liceo Legnani, delle sede di via Carso e di via Antici, saranno in didattica a distanza.

In sostanza gli studenti seguiranno le lezioni da casa secondo il normale orario scolastico. I docenti saranno invece regolarmente a scuola seguendo l’orario di lezioni. Ad essere svolte a distanza saranno anche le verifiche già programmate.

Per informare studenti e famiglie il dirigente scolastico Mario Franco Parabiaghi ha inviato stamattina una circolare.

