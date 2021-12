x

SARONNO – “I numeri del covid-19 in Lombardia tornano ad essere impressionanti: la crescita di questi ultimi giorni ci proietta in una fase completamente diversa della pandemia che dovrebbe prevedere l’adozione di ulteriori restrizioni. Ad esempio, come possiamo vedere nel grafico qui sotto, l’incidenza di casi positivi ogni 100.000 abitanti è cresciuta vertiginosamente nell’ultima settimana: Milano registra oltre 540 casi ogni 100.000 abitanti, a Varese siamo a 441″. A parlare Samuele Astuti, consigliere regionale Pd del Varesotto e membro della commissione sanità lombarda.

Ricorda Astuti: “Una nota positiva c’è: le ospedalizzazioni restano in linea con le rilevazioni delle scorse settimane e non registrano una crescita esponenziale. Ora è il momento di agire. Bisogna rimettere in piedi sia il sistema dei tamponi sia il tracciamento. Sono continue, infatti, le segnalazioni di cittadini che fanno fatica ad accedere ad un tampone molecolare e i tempi d’attesa per il referto sono troppo lunghi. Fare un tampone in tempi rapidi è ormai impossibile. E le conseguenze sono molto gravi: in questo modo salta completamente il tracciamento proprio nel momento di una gravissima recrudescenza della pandemia, che vede ogni giorno numeri più allarmanti. La Regione, ancora una volta, sta dando una pessima prova di sè. Servono strategia e organizzazione e ad oggi mancano entrambe”.

