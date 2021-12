UBOLDO – Giornata di lavoro anche quella di Natale per i volontari del Sos Uboldo: oggi hanno prestato regolare servizio, rispondendo a diverse chiamate per emergenze sanitarie nella zona.

“Anche oggi presenti e operativi. Qualcuno ci definisce angeli o eroi, ma siamo solo persone normali, che, nonostante i nostri impegni e problemi quotidiani, cercano di ritagliare del tempo per essere utili – dicono i volontari – Abbiamo imparato che soccorrere non significa soltanto mettere in pratica procedure operative e manovre salvavita utilizzando presidi e strumenti adeguati, ma è fondamentale saper donare una parola di conforto, un sorriso, che può essere trasmesso, nonostante le mascherine di protezione che dobbiamo indossare, attraverso gli occhi e una carezza dona calore umano anche attraverso i guanti protettivi. A tutti voi dipendenti e volontari della nostra associazione augurano un Santo Natale il più sereno possibile, perché, anche in un momento difficile come questo la speranza in futuro migliore non deve mancare”.

(foto: alcuni dei volontari del Sos Uboldo in servizio oggi)

