CISLAGO – Oggi a Cislago in via San Giulio alla frazione Massina intervento di una ambulanza del Sos Uboldo per la caduta accidentale di un pedone: l’uomo, di 52 anni, non è comunque apparso in condizioni preoccupanti.

A Saronno oggi alle 10 intervento del’ambulanza in via Novara, per un malore di una donna di 46 anni: è stata trasportata all’ospedale cittadino da una ambulanza del Sos Uboldo, non è grave. Malore anche a Solaro in via Pellizzoni: intervento alle 11.35 di una ambulanza della Croce d’argento per soccorrere uomo di 66 anni, non è grave.

Per un malore a Cogliate, in via Petrarca, oggi alle 14.35 è stato soccorso un pensionato di 86 anni, da una ambulanza della Croce d’argento, che lo ha trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Limbiate la scorsa notte all’1.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa e dei carabinieri in via Adamello per due ragazzi che stavano male, ed ai quali è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, non sono comunque apparsi in gravi condizioni.

25122021