SARONNO / UBOLDO / MOZZATE – Tamponamento fra due automobili la scorsa notte in via Varese a Saronno: è successo alle 2.30 all’incrocio con via Volonterio: un ragazzo di 20 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato soccorso direttamente sul posto dal personale di una ambulanza della Croce rossa saronnese. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, i militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro.

Questa mattina in via Corbè a Mozzate scontro fra due autovetture è successo alle 9.35 ed una donna di 53 anni è rimasta lievemente ferita. E’ stata trasportata all’ospedale “Galmarini” di Tradate da una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Ieri ad Uboldo alle 17.50 altro tamponamento fra due automobili, in via Iv novembre ad Uboldo: una donna di 46 anni è stata trasportata dall’ambulanza del Sos Uboldo all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi contusioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

(foto archivio)

08012022