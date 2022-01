x x

SARONNO – Si mantengono stabili i numeri dei nuovi positivi a Coronavirus in tutta la zona. A Saronno si sfiora ancora quota 100 contagi (+99), Tradate segnala +73 positivi, mentre +70 a Caronno Pertusella, +32 a Origgio, +52 a Cislago; alti i numeri dei principali centri del Varesotto: +237 a Varese, +286 a Busto Arsizio, +157 a Gallarate.

Mentre a Lomazzo sono +60 i nuovi casi positivi, i numeri sono alti nelle Groane: +104 a Limbiate, +109 a Cesano Maderno, +29 a Cogliate.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 7.186 (7.087)

Tradate 3.392 (3.319)

Caronno Pertusella 3.683 (3.613)

Cislago 2.210 (2.158)

Origgio 1.647 (1.615)

Varese 14.265 (14.028)

Busto Arsizio 15.469 (15.183)

Gallarate 9.357 (9.200)

Nel Comasco:

Lomazzo 1.932 (1.892)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 7.263 (7.159)

Cesano Maderno 7.956 (7.847)

Cogliate 1.704 (1.675)

Monza 22.036 (21.614)

Desio 8.108 (7.986)

Anche oggi in zona molti nuovi casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto +2.976, nel Comasco +1.998 ed in Brianza +2.709.

A fronte di 214.163 tamponi effettuati, sono 33.856 i nuovi positivi (15,8%).

Dall'inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall'elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall'Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d'età.

14012022