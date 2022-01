x x

SARONNO – Tornano ad alzarsi i numeri dei positivi a Coronavirus: +113 a Saronno, +79 a Tradate, +78 a Caronno Pertusella, +22 a Cislago, +24 a Venegono Superiore.; più alti i numeri dei maggiori centri del Varesotto: +313 a Varese, +226 a Busto Arsizio, +151 a Gallarate.

Nelle Groane: +147 a Limbiate, +188 a Cesano Maderno, +34 a Lazzate.

Ecco i dati di ieri nei centri della zona, tra parentesi il numero dei contagi aggiornato a ieri per un confronto.

Saronno 7.516 (7.403)

Tradate 3.569 (3.490)

Caronno Pertusella 3.924 (3.846)

Cislago 2.321 (2.299)

Venegono Superiore 1.677 (1.653)

Varese 15.051 (14.738)

Busto Arsizio 16.167 (15.941)

Gallarate 9.833 (9.682)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.017 (1.987)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 7.644 (7.497)

Cesano Maderno 8.382 (8.194)

Cogliate 1.780 (1.746)

Lazzate 1.631 (1.605)

Monza 23.361 (22.934)

Desio 8.539 (8.363)

