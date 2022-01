x x

ORIGGIO – Ladri in azione nella palazzine polifunzionale di via Piantanida ad Origgio: in particolare, hanno preso di mira la sede del coro “Amici della montagna” ma non c’era niente da rubare e così se ne sono andati senza prendere nulla. Ma si sono lasciate alle spalle diversi danni: nessuno si è accorto di nulla, evidentemente sono entrati in azione in orario notturno e per entrare hanno rotto due finestre, quella dei servizi igienici e quella del locale segretaria del complesso.

A scoprire l’accaduto sono stati nelle scorse ore i responsabili della corale: hanno eseguito una verifica, e nulla è risultato mancante; e d’altra parte non c’era assolutamente nulla di valore e neppure denaro. Sarà comunque presentata una denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. Forse, le indagini della videosorveglianza cittadina presenti nella zona aiuteranno a chiarire meglio quel che è successo e magari porteranno anche ad identificare il responsabile o i responsabili.

