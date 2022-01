x x

SARONNO / LAZZATE – In attesa della ripresa ufficiale dei campionato dopo la prolungata pausa invernale causa coronavirus, Fbc Saronno ed Ardor Lazzate si tengono in allenamento con una amichevole domenicale, alle 15, sul terreno in sintetico dello stadio di via Laratta a Lazzate. Occasione dunque per tenersi in forma ed iniziare a riprendere confidenza con il campo dopo il lungo stop di metà stagione, resosi necessario dall’incrementi dei casi di positività al covid registratosi in Lombardia e che ha indotto il comitato calcistico a rinviare la ripresa ufficiale dei campionato regionali.

L’Ardor partecipa al campionato d’Eccellenza, il Fbc Saronno a quello di Promozione. I biancocelesti saronnesi saranno quindi chiamati al recupero col Meda, in trasferta, domenica 6 febbraio.

(foto archivio: Fbc Saronno in azione di gioco durante una recente partita del campionato di Promozione, che è giunto al termine del girone di andata e che riprenderà il mese prossimo)

