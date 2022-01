x x

SARONNO / TRADATE / COGLIATE – Anche questa domenica molti casi locali di contagio da coronavirus, nessuna località ne è esente, da Saronno a Caronno Pertusella e Tradatre; da Limbiate a Cogliate e Lazzate.

Ecco il quadro locale dei contagi da inizio pandemia per singola località, tra parentesi il dato aggiornato a ieri per un confronto:

Saronno 8.015 (7.825)

Tradate 3.831 (3.733)

Caronno Pertusella 4.246 (4.139)

Cislago 2.514 (2.435)

Venegono Superiore 1.783 (1.745)

Varese 16.101 (15.770)

Busto Arsizio 17.093 (16.747)

Gallarate 10.589 (10.272)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.162 (2.109)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 8.176 (7.997)

Cesano Maderno 8.961 (8.776)

Cogliate 1.925 (1.872)

Lazzate 1.773 (1.734)

Monza 25.255 (24.639)

Desio 9.214 (9.021).

Ancora alti i dati dei nuovi contagi da coronavirus nella zona. Nel Varesotto domenica +1.610, nel Comasco +1.390 ed in Brianza +1.821.

Scendono i dati dei ricoveri ospedalieri per il covid, domenica in Lombardia, ma si segnalano anche altri +21.700 nuovi casi.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

23012022