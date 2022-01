x x

VARESE – LUINO – SARONNO Non hanno dichiarato i propri redditi in Svizzera o quello di parenti conviventi, consorti o figli, che lavorano oltre confine per riuscire a percepire il reddito di cittadinanza. In sostanza hanno omesso nelle proprie dichiarazione Isee redditi, conti correnti e proprietà per riuscire ad entrare nei parametri e ottenere il reddito di cittadinanza. Non hanno fatto però i conti con i controlli degli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese che sono riusciti a risalire ai loro redditi effettivi e alle false dichiarazione.

Così tre donne e il marito di una di loro saranno chiamate a rispondere dell’aver indebitamente percepito il sussidio e di tutte le omissioni in fase di dichiarazione.

Decisamente diverse le somme percepite indebitamente e che l’intervento dei finanziari guidati generale Crescenzo Sciaraffa permetterà di recuperare. C’è chi ha ottenuto poco più di mille euro e chi ne dovrà restituire oltre 20 mila.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn