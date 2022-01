x x

SARONNO – Sin dalla prossimo anno potrebbero arrivare 1.500 studenti dall’Accademia di Brera a Saronno. A darne comunicazione alla stampa è stato Giuseppe Gorla, proprietario dell’ex-Isotta Fraschini e benefattore che ha deciso di coinvolgere i saronnesi nel futuro dell’area dismessa che ospiterà gli spazi didattici, e Angelo Proserpio, amico e legale. Unica condizione, dicono, “la città deve volerlo”. Da due anni, ormai, viene ribadita l’intenzione di coinvolgere i cittadini nella Saronno del futuro, soprattutto per quanto riguarda il riuso dell’area dismessa, di 120 mila metri quadrati, che si trova fra via Milano e via Varese.

Per far sì che gli studenti trovino spazi adeguati, c’è la possibilità di ristrutturare la ex scuola Bernardino Luini – ceduta in comodato d’uso da Ferrovienord – e si pensa alla costruzione del nuovo edificio poco lontano. Tuttavia, è necessario procedere in fretta e a sottolinearlo è lo stesso Giuseppe Gorla: “E’ un treno che non possiamo lasciarci scappare. E’ una grande opportunità ma non è per sempre, il tempo non è infinito e ci sono delle assunzioni di responsabilità da prendere”.

