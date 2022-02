x x

SARONNO – “Quello appena trascorso è stato un anno impegnativo per tutti ma forse sarebbe il caso di riprendere in mano capitoli rimasti in sospeso in modo da iniziare a dare risposte concrete ai cittadini”. Inizia così lo sfogo di una giovane mamma che vive nella zona a ridosso della Cassina Ferrara e che si trova ad passare spesso a piedi per la zona di via Bergamo che anche per questo rilancia l’appello sulla sicurezza dell’arteria che collega Ceriano Laghetto e la nuova tangenzialina esterna a via Miola.

“Ovviamente l’arrivo del nuovo supermercato nell’ex Cantoni, la modifica della viabilità hanno incrementato il traffico ma soprattutto sono aumentate le auto che sfrecciano lungo via Bergamo incuranti della vicinanza delle abitazioni, degli attraversamenti pedonali, dell’utilizzatissima pista ciclabile e dei “record” che segnala con tanto di corrispondente decurtazione di punti teorica il rilevatore di velocità”.

Un problema di cui si era parlato anche nel gennaio 2021 quando qualcuno aveva posizionato un cartello “home made” per chiedere di fare attenzione all’incrocio con via Valtellina dove si trova un attraversamento pedonale. “Si era parlato di un innovativo progetto dell’Amministrazione comunale sul tema della sicurezza stradale da presentare ai cittadini – continua la saronnese – ma poi era rimasto lettera morta o almeno io e i miei vicini non ne abbiamo saputo più niente. Doveva essere presentato a gennaio 2021 con un incontro online ma poi causa covid non se ne fece nulla. Sarebbe utile se, ora che la situazione sta migliorando, si riaprisse anche questo capitolo magari con qualche controllo in più della polizia locale visto che, quando la primavera scorsa sono stati fatti dei controlli, per qualche giorno la situazione è leggermente migliorata”.

Il riferimento va al posto di blocco organizzato al comando di polizia locale coi Nuclei Regionali, il progetto che coinvolge corpi dei diversi comandi della provincia, e che aveva realizzato un controllo proprio per via Bergamo sanzionando tra gli altri anche un’automobilista per mancata precenza dei pedoni.