x x

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale ha rinnovato l’accordo con il Caf Uil e Patronato Ital Uil grazie al quale viene messo a disposizione dei cittadini di Ceriano Laghetto uno sportello per la gestione delle pratiche fiscali e delle domande per diverse modalità di sostegno economico e agevolazioni.

In particolare, lo sportello, che sarà a disposizione dei cittadini in un apposito ufficio del Municipio, ogni mercoledì dalle 9 alle 13 su appuntamento, si occuperà di dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati (mod. 730/2022 e/o mod. Redditi Persone Fisiche), compresi i ravvedimenti operosi e ricorso presso le sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate in caso di contenzioso; dichiarazioni DSU ai fini dell’ottenimento dell’attestazione Isee, certificate dall’Inps; Dichiarazioni Red e Invciv che riguardano i pensionati richiesti dagli enti pensionistici, in particolare dall’Inps; Assegno di maternità (Mat), assegno unico universale (Auu) per i residenti nel comune di Ceriano Laghetto con relativa trasmissione del file all’Inps, previa apposito mandato all’Ital Uil; Prestazioni sociali quali bonus energia, bonus gas e bonus idrico; Inserimento nel programma SIRAPER della Regione Lombardia delle domande dei cittadini per eventuali Bandi promossi dal Comune di Ceriano Laghetto o dall’Aler (Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale) – Calcolo e inserimento nel programma SIRAPER con determinazione dell’Isee-Erp per il controllo dei redditi degli occupanti le case popolare gestite dal Comune.

Inoltre, sono a disposizione anche i servizi per visure catastali su tutto il territorio nazionale; Dichiarazione770 semplice; Stesura dei contratti di locazione e relativa registrazione telematica presso l’Agenzia delle Entrate.

Tutti i servizi vengono erogati ai cittadini di Ceriano Laghetto a prezzi calmierati e convenzionati, mentre saranno forniti gratuitamente i servizi di Compilazione della DSU e stampa dell’attestazione Isee rilasciata dall’Inps; Trasmissione telematica all’INPS delle richieste di assegno di maternità e nucleo familiare numeroso; Compilazione delle richieste Red e Invciv e relativa trasmissione telematica; Compilazione e trasmissione a Sgate delle richieste di bonus energia, bonus gas e bonus idrico, i cui costi saranno sostenuti direttamente dal Comune di Ceriano Laghetto.

Per avere accesso allo sportello Caf del Comune di Ceriano Laghetto occorre fissare un appuntamento chiamando i numeri 0362.1583871, oppure 347.0627721.

“Il servizio di assistenza fiscale diventa sempre più importante per avere accesso ad una serie di agevolazioni e forme di sostegno messe in campo da Comune, Regione e Stato a favore di famiglie in difficoltà economica” -spiega l’Assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo. “Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, confortata dai buoni risultati fin qui raccolti, conferma la scelta di mettere a disposizione personale qualificato a prezzi calmierati per assistere i cittadini direttamente in Comune, aiutandoli nel predisporre le domande necessarie ad avere accesso ai sostegni”.

“Con il rinnovo di questo accordo per il prossimo triennio, i cittadini di Ceriano continuano ad avere a disposizione un aiuto efficace per l’accesso alle forme di sostegno messe in campo su più livelli per affrontare le difficoltà economiche accentuate da due anni particolarmente difficili” aggiunge il sindaco Roberto Crippa.