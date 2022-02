x x

SARONNO – Big match oggi al palasport comunale “Felice Dozio” di via Biffi a Saronno dove la formazione locale, per il campionato maschile di serie B, riceve lo Scaanzorosciate, compagine della bergamasca che veleggia come i saronnesi in alta classifica. Si gioca a partire dalle 18.30, con ingresso libero prenotando con link dalla pagina Facebook della Pallavolo Saronno.

Oggi, sempre per la 16′ giornata di serie B, gioca anche la Rossella Caronno. C’è infatti l’atteso derby con la Yaka Malnate: si gioca alle 20.30 al palasport malnatese di via Gasparotto, diretta Youtube sul canale della Pallavolo Caronno Pertusella. “In vetta c’è un terzetto, noi, Saronno e Malnate – ricorda l’allenatore caronnese, Claudio Gervasoni – si arriva dopo il lungo stop invernale, a Malnate dipenderà molto da chi troverà per primo il giusto ritmo”.

In base alla normativa anti-covid in vigore dal 31 dicembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, in occasione delle manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “green pass rafforzato” in corso di validità (vaccinati mono dose dopo 15 giorni dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da covid-19 negli ultimi 6 mesi). Obbligo dell’utilizzo di solo mascherina tipo Ffps2. Inoltre, non è più possibile consumare cibi e bevande all’interno dell’impianto.

