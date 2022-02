x x

RESCALDA – Ripresa in salita per l’Airoldi Origgio che in trasferta a Rescalda perde di misura dopo un primo tempo a reti inviolate.

Il secondo tempo riparte bene per gli ospiti con l’Airoldi che va in vantaggio al 25′ con un rigore trasformato da Dattolo. La situazione cambia di nuovo dopo 5 minuti quando il Rescalda pareggia su calcio di rigore. Dopo dieci minuti i padroni di casa raddoppiano e chiudono la partita.

Il Rescalda ha meritato la vittoria anche in considerazione del fatto che dal 25 giocava in dieci per espulsione di un giocatore per una gomitata all’avversario. Un pizzico di rammarico per l’Airoldi che ha disputato la partita al di sotto delle sue possibilità.

AIROLDI ORIGGIO: Celano, Colombo, Bianchi, Pista, Duya, Signo, Macchi, Dattolo, Grandini, Butti, Soliaf. A disposizione: Bianchi, Petrachi, Passer, Ceriani, Dimaio, Castelli, Guerrini, Tricarico.