x x

MALNATE – Il derby varesino valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B di volley maschile ha una sola vincitrice, ed è la Rossella ETS Caronno Pertusella. La squadra di Claudio Gervasoni, infatti, ha battuto in tre set i “cugini” dello Yaka Volley Malnate in un match che per quest’ultimi, in caso di successo, avrebbe significato sorpasso in classifica.

Combattutissimo il primo parziale, vinto dai gialloblù ai vantaggi con il punteggio di 33-31. Meno tirati i due set successivi, conquistati dai ragazzi di Gervasoni 25-22 e 25-20.

Con i soli due punti conquistati da Saronno contro Scanzorosciate, Caronno Pertusella è ora prima in classifica con 30 punti. Yaka Volley Malnate fermo in terza posizione a tre lunghezze di distanza dai leader.