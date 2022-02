x x

SARONNO – “Abbiamo numeri che anche stavolta fanno ben sperare”. Inizia così il settimanale riassunto del sindaco Augusto Airoldi della situazione dei contagi covid realizzata coi dati forniti da Ats Insubria.

“Al momento in città ci sono 336 positivi con una riduzione di 245 rispetto ai 518 di 7 giorni fa. Insomma un grafico in discesa. Stesso discorso per guariti che al momento sono 7.988, con un incremento di 397. Invariato numero decessi 222 nei due anni di covid”.

Non manca il punto sull’huba vaccinale “essenziale per la lotta alla pandemia” con le “143.700 vaccinazioni anticovid a cui si aggiungono le oltre 4000 anti influenzali”. I saronnesi con il booster (ossia la terza dose) sono il 63%. Oltre il 90% ha avuto la prima dose e oltre l’85% la seconda.

“Ma – conclude Airoldi – resta essenziale non abbassare la guardia: la mascherina portiamocela anche all’aperto se ci sono assembramenti. E proseguiamo vaccinazioni. All’hub saronnese ci sono slot disponibili per la terza dose”.

