SARONNO – “Prima di parlare è importante che un sindaco sia informato e abbia a disposizione dati e informazioni precise. E’ questa la direzione in cui ci stiamo movendo per rispondere alle istanze dei genitori e dei ragazzi vittime di questi episodi di violenza e possiamo dire di bullismo”.

Il sindaco Augusto Airoldi con Agostino Masini risponde alle richieste dei genitori dopo gli ultimi episodi avvenuti in città: dall’aggressione con coltello in via Roma, allo scippo sotto i portici sabato scorso ai casi di ragazze palpeggiate alla ferma dell’autobus.

“Settimana scorsa ho incontrato il maggiore dei carabinieri Fortunato Suriano con cui c’è una grande collaborazione direi settimanale. Abbiamo fatto il punto della situazione in base alle denunce arrivate alle forze dell’ordine e sto sentendo i genitori che hanno fatto segnalazioni alla stampa che si sono resi dispobili a collaborare. Al momento la cosa importante è chele famiglie delle vittime di questi episodi denuncino sempre i fatti alle forze dell’ordine. Del resto carabinieri e polizia locale lavorano al meglio per affrontare queste situazioni”.

“Il problema delle bande giovanili è anche peggiore in realtà limitrofe – ha concluso il primo cittadino – Usciamo periodo restrizioni prolungate che sui giovani pesato molto e l’allentarsi di queste restrizioni porta con sé una recrudescenza questi fenomeni. Sono due le modalità con cui intervenire l’ordine pubblico con la repressione di cui si occupano carabinieri e polizia locale ma anche la prevenzione del fenomeno del bullismo e su questo fronte l’Amministrazione con gli assessorati preposti sta lavorando anche con una prospettiva di medio e lungo periodo”.

