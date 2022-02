x x

SARONNO – Hanno iniziato a cadere questa sera, martedì 14 febbraio, i primi fiocchi di neve così come annunciato delle previsioni meteo degli ultimi giorni. Non si tratta di una nevicata intensa ma i fiocchi sono ben visibili su auto e erba in diversi punti della città malgrado sia ormai buio.

Cosa prevedono gli esperti?

Secondo il sito 3B meteo nella notte cadranno 0,6 centimetri di neve nel corso della notte. La nevicata dovrebbero essere lievi fino alle 22 per poi accrescere l’intensività fino a mezzanotte. Nevischio e pioggia mista a neve per il resto della nottata mentre al mattino la pioggia dovrebbe “cancellare” le ultime tracce dei fiocchi caduti.

(foto archivio)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn