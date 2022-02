x x

SARONNO – Un sottilissimo strato bianco con fiocchi pesanti d’acqua è quello che resta della notte di neve nel Saronnese. Mentre il resto della provincia di Varese nelle ultime ore è stata coperta da una coltre bianca nella città degli amaretti è caduta poca neve che, unita alla pioggia, non è riuscita nemmeno a colorare di bianco la città.

Stamattina quando è sorto il sole i saronnesi più mattinieri hanno trovato imbiancato solo i tetti delle case, soprattutto nelle zone più periferiche, i campi e i giardini. Un velo di neve è rimasto anche sulle auto parcheggiate all’aperto.

Cosa si prevede per oggi? Il sito 3b meteo parla di “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. E’ prevista una graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. Sono previsti 2 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C”.

