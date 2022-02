x x

SARONNO – Via Varese, viale Europa e via Marconi sono queste le 3 arterie dove nel 2021 a Saronno si sono verificati più incidenti. In attesa del tradizionale bilancio dell’Amministrazione comunale, realizzato generalmente in occasione di San Sebastiano, e momento di confronto per fare il punto con la città sul fronte dei futuri interventi in tema di mobilità e di sicurezza stradale arrivano dal Municipio i primi dati sull’incidalità nel 2021 in città.

Si tratta ovviamente di un anno particolare il secondo di pandemia e quindi è importante fare un quadro generale. Nel 2019, ossia pre pandemia, erano stati 264 gli incidenti stradali sul territorio comunale di Saronno. Nel 2020 proprio per effetto dei lockdown e della riduzione dei veicoli in circolazione sono scesi a 149 per risalire nel 2021 a 203.

La top tre delle arterie dove si sono realizzati più incidenti vede svettare via Varese con 30 scontri, viale Europa con 11 e via Marconi con 10. Se le prime due sono lunghe arterie di scorrimento la terza è a pochi passi dal Municipio e a ridosso del centro e ha visto anche problemi per i pedoni.

Vera nota dolente resta l’incidente mortale avvenuto il 17 luglio 2021 Marco Barilatti il 28enne che ha perso la vita in via Parma. La sorella del ragazzo, Sara, ha realizzato una petizione che ha superato le 50 mila firme e portato ad un incontro con l’Amministrazione comunale. Il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato una nuova segnaletica che avrebbe dovuto essere posizionata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 e di cui non è ancora stata data notizia e l’avvio di un “un progetto strutturale per migliorare la viabilità in tutto il tratto di via Parma” da realizzare entro la fine del 2022.

