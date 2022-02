x x

Appello dell’ex assessore Novella Ciceroni

SARONNO – “Molti cittadini mi chiedono quando Saronno sarà cablata con fibra ottica Ftth e potranno quindi migliorare le proprie condizioni di lavoro e di studio con una connessione internet ad alta velocità. Rispondo dicendo che Tim sta portando la fibra ottica agli stabili della città dai circa 100 armadi presenti e terminerà il lavoro entro il 2023. Purtroppo, invece, il progetto di Open fiber, che aveva intenzione di investire 5 milioni di euro su Saronno e realizzare l’infrastruttura in fibra ottica con tecnologia Ftth entro il 2022, è sospeso perché l’Amministrazione Comunale non ha ancora trovato un accordo per il ripristino delle strade e dei marciapiedi”. L’ex assessore municipale ai Lavori pubblici, e esponente di Obiettivo Saronno, fa il punto della situazione riguarda ad “internet veloce” in città. Con notizie dunque non molto positive, considerando che comunque per disporre della rete Ftth, già disponibile in molte città e paesi della zona, da Limbiate alla confinante Ceriano Laghetto, ci vorrà ancora parecchio tempo.

“Auspico che si riprenda la trattativa con Open fiber al più presto perché Saronno necessita di una connessione ad alta velocità che permetta alla città un concreto sviluppo lavorativo e di formazione; pensiamo alla università di Brera che si spera arrivi in città” conclude Ciceroni.

(foto: fibra in arrivo nella zona. Sopra, Novella Ciceroni)

16022022