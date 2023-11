SARONNO – La fibra avanza a Saronno, ma pure i cantieri che danno fastidio e sui social non manca il dibattito, “ma perchè si bucano strade che già molte voce anche in tempi recenti sono state oggetto di lavori?” il quesito che circola sulla rete, nelle specifico in relazione ai lavori di questi giorni in via Filippo Reina per la posa, appunto, dei cavi di fibra ottica, che consentiranno finalmente ai cittadini di disporre di “internet veloce”.

Le opere stanno ora interessando il marciapiede che si trova all’angolo fra via Filippo Reina e via Marconi, e che è parzialmente perimetrato col nastro bianco e rosso. Quanto meno, le opere per la fibra sono solitamente piuttosto celeri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il cantiere all’incrocio fra via Reina e via Marconi)

11112023