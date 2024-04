Softball

SARONNO – Il piatto forte del fine settimana di softball è il derby varesino tra Inox Team Saronno (5-1) e Rheavendors Caronno (4-0), le squadre immediatamente in scia all’Mkf Bollate capolista. Caronno, fresca di vittoria nel recupero di gara 2 contro la Bertazzoni Collecchio, in questo avvio di stagione ha dimostrato una grande capacità di fare proprie le partite punto a punto, avendo ottenuto tutte le quattro vittorie con mai più di due punti di scarto. Saronno arriva invece dal roboante doppio successo su Old Parma, avendo segnato 32 punti in due partite e spazzato via tutti i dubbi della vigilia su una squadra che in questa offseason ha cambiato molte pedine.

Duello testa-coda invece quello di scena a Bollate, dove la Mkf (6-0) ospite il Pubbliservice Old Parma (0-6). Le due compagini vivono momenti di forma totalmente opposti: le lombarde possono vantare cinque giocatrici con OPS superiore a 1.000 (min. 10 turni di battuta) ed una pedana di lancio composta da tre bocche di fuoco, mentre le parmigiane hanno fortemente faticato in questo avvio, con una media ERA della pedana molto alta (12.31) e quattro shutout subiti. Prima dell’inizio di gara 2 ci sarà una breve cerimonia per festeggiare il traguardo dei 2000 strikeout in Italia (regular season + playoff + Coppa Italia) da parte di Greta Cecchetti.

Chiude il programma del sabato la sfida tra Bertazzoni Collecchio (1-5) e Macerata (2-4), due formazioni in cerca di vittorie per allontanarsi dalla zona calda. Entrambe le squadre hanno però dato segnali positivi, come un cuore del lineup produttivo (Colonna, Lori, Bassi, Marsteller oltre .800 di OPS da una parte, Dias, Colepio, Peters e Tittarelli dall’altra) e dunque si prospetta un doppio incontro scoppiettante e dal pronostico quanto mai aperto.

Nell’unica serie domenicale, le Thunders (1-3) ospitano la Mia Office Blue Girls Pianoro (1-3). Le venete, a riposo la scorsa settimana, vengono dalla serie pareggiata a Collecchio, mentre il difficile calendario con le trasferte a Saronno e Caronno Pertusella non ha aiutato Pianoro, che si trova subito a dover rincorrere il posto verso i playoff.

Programma

Sabato 20 aprile

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) MKF Bollate – Pubbliservice Old Parma

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Macerata

Domenica 21 aprile

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Mia Office Blue Girls Pianoro

Riposa: Italposa Forlì

Classifica

MKF Bollate (6 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Rheavendors Caronno (4-0, 1.000); Inox Team Saronno (5-1, .833); Italposa Forlì (4-2, .667); Macerata (2-4, .333); Mia Office Blue Girls Pianoro, Thunders (1-3, .250); Bertazzoni Collecchio (1-5, .167); Pubbliservice Old Parma (0-6, .000).

(foto: Anita Bartoli, Inox Team Saronno. Credit EzR-Nadoc)

