SARONNO – Il Saronno Rugby cresce ed entra a far parte di Zebre Family, il progetto franchigia di Zebre Rugby Club dedicato ai club del territorio che vede oggi affiliate più di 110 società di base.Le Zebre Rugby Club è la franchigia italiana di rugby di proprietà della Federazione Italiana Rugby, una delle due squadre italiane che partecipa al Pro 14, il prestigioso campionato interconfederale che coinvolge club sudafricani, irlandesi, scozzesi, gallesi.



“Siamo molto contenti che una squadra importante come le Zebre abbia guardato alla realtà del Saronno rugby con interesse. Siamo in una fase di crescita importante: in cinque anni abbiamo avuto un riscontro molto positivo da parte di famiglie e bambini di Saronno e di molti Comuni vicini. Stiamo portando il mini rugby nelle scuole primarie saronnesi avvicinando i bambini a questo sport e, dal prossimo anno, lavoreremo anche con scuole dell’infanzia. Oggi ci alleniamo nel Centro sportivo Matteotti ed è nostra intenzione stringere alleanze con altre realtà attive nel quartiere che condividano la nostra visione dello sport come spazio educativo e strumento inclusivo. Tutto ciò ha portato ad una crescita significativa dei nostri tesserati che ad oggi sono più di 100. C’è voglia di rugby a Saronno, uno sport che mancava nella nostra città. Ora, anche grazie all’affiliazione con le Zebre, siamo pronti a dar vita ad iniziative che coinvolgeranno il territorio saronnese”, è il commento di Raffaele Monteleone, Presidente dell’Unione Sportiva

Saronno Rugby. Realtà nata nel 2017 il Saronno Rugby propone attività per 4 categorie: Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13, accogliendo, dunque bambini dai 5 ai 12 anni e nei prossimi anni intende avviare anche la categoria U15.La società si avvale della collaborazione di una pedagogista che affianca il team di educatori (così chiamiamo i nostri allenatori), insieme a un preparatore atletico.Gli allenamenti si svolgono presso il Centro Sportivo del Matteotti (via Sampietro) ogni sabato mattina alle ore 10.30. Under 11 e Under 13 hanno un secondo allenamento il mercoledì alle ore 18.30.Per info: www.saronnorugby.it

