Cislago, investe un cervo e se ne va. Polizia locale sul posto

CISLAGO – Ancora un ungulato vittima di un incidente. E’ successo oggi pomeriggio a Cislago in via Visconta. Intorno alle 16 la polizia locale, guidata dal comandante Marco Cantoni, appena terminato di rilevare un tamponamento,è stata chiamata da alcuni automobilisti di passaggio per un animale investito.

Arrivata sul posto, dopo la cava, la pattuglia ha trovato un grosso cervo evidentemente colpito da una macchina. Nessuna traccia della vettura e del conducente che evidentemente si è dileguato senza preoccuparsi delle condizioni dell’animale colpito. Purtroppo l’ungulato era ormai morto e non c’è stato altro da fare che farlo recuperare dalla polizia provincia di Varese. A svolgere tutti gli accertamenti e i rilievi previsti per l’investimento sono stati gli uomini del comando di polizia locale.

Ad inizio aprire un incidente analogo era avvenuto ad inizio aprile in via Per Cantalupo ad Origgio ma in quella circostanza l’automobilista si era fermata e aveva contattato la polizia locale.

(foto archivio)