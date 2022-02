x x

UBOLDO – E’ andato tutto storto ad una donna che aveva fatto causa al Comune di Uboldo, ha perso ed ora dovrà anche risarcire l’ente locale per le spese legali, e non si tratta di spiccioli visto che dovrà pagare 9.000 euro.

La premessa nel 2011 quando c’era il cantiere della palestra “Galli” e la donna, passando a piedi, era inciampata ed era caduto: era finita al pronto soccorso dell’ospedale con una contrattura. La ditta costruttrice aveva chiuso ed allora la donna aveva peovato a rivalersi, per un risarcimento, sul Comune, al quale aveva chiesto 20 mila euro. Ora al tribunale di Busto Arsizio si è arrivati alla sentenza, per il giudice la segnaletica di cantiere era chiara, l’interessa sapeva dei potenziali rischi e quindi non ha diritto a nulla. Anzi, è stata chiamata a rifondere le spese legali al Comune: ha pagato subito 4.000 euro, dovranno seguire altro quattro rate da 1.000 euro l’una.

