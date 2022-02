x x

SARONNO – E’ stata ufficialmente presentata alla città venerdì mattina in Sala Bovindo a Villa Gianetti Francesca Pozzoli architetto 38enne che ha ricevuto dal sindaco le deleghe a Lavori Pubblici e Decoro Urbano.

CURRICULUM

Classe 1983 il nuovo assessore ha iniziato i propri studi con il diploma al liceo scientifico G.B. Grassi. Si è laureata con il massimo dei voti al Politecnico di Milano in Progettazione Architettonica e Urbana e al Politecnico di Torino. Presentandosi ha citato l’esperienza conclusa l’anno scorso nella Commissione Paesaggio del Comune di Cislago e quella in corso alla Commissione Paesaggio del Parco delle Groane.Tra le attività professionali il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del palazzo comunale di Origgio e la sistemazione della villa pubblica di via Circonvallazione. E’ nata a Tradate, ha lo studio a Saronno e da poco traferita ad Ceriano dopo aver vissuto anche ad Uboldo.

QUALITA’ URBANA E FARE RETE

L’ha anticipato il sindaco e l’ha rimarcato assessore il principio a cui si ispira nella propria attività è quello della Qualità urbana. Seguito dall’impegno a sfruttare anche le possibilità date dallo fare rete con la Giunta ma anche con la città: “Il lavoro di squadra e la costruzione di una rete di collaborazione sono indispensabili. Come nella mia attività da libera professionista ho bisogno di lavorare insieme ad altri professionisti affinché si possa realizzare qualcosa di funzionale e di buono, così mi sento di trasferire questa modalità di lavoro anche nel mio incarico da assessore”.

ASSESSORE IN CANTIERE

“Non intendo questa mio incarico come un lavoro da scrivania ma sul campo – ha tenuto a precisare il neoassessore – Sono una libera professionista, quindi sono abituata ad occuparmi della fase architettonica fin dalle fasi progettuali, passando poi per l’iter burocratico, comprese le fasi di cantiere. Il mio intento sarà quello di visionare il più possibile in loco gli interventi in fase di realizzazione”.

ASSESSORE TECNICO

Rispondendo ai giornalisti Airoldi ha precisato: ”Non è organica a nessun partito della maggioranza, pur condividendo il programma, ma non cambierà gli equilibri della maggioranza. Sarà un tecnico. Una scelta diversa rispetto al precedente”. Al momento in Giunta ci sono tre assessori in quota Pd (Merlotti, Pagani, D’Amato), uno di [email protected] (Casali), uno di Lista Airoldi (Laura Succi che è anche vicesindaco) e uno di Con Saronno (Gabriele Musarò).

IL RAPPORTO CON SARONNO

“Saronno è una città che vivo e che conosco” ha spiegato il neo assessore “Fare l’assessore arà una sfida impegnativa che mi fa piacere affrontare perchè secondo me Saronno, a seguito degli anni bui della pandemia, ha voglia di rinascere e trasformarsi con temi importanti come il consumo di suolo zero. Anche per questo sono pronta a mettere al servizio la mia professionalità”

IL COMMENTO DEL SINDACO AIROLDI

“Francesca si viene ad inserire in maniera organica nella Giunta – ha esordito il sindaco – Sono contento di aver trovato un assesore con le caratterische che volevo. Queste sono deleghe essenziali soprattutto in ottica Pnrr. Francesca sale su un treno in corsa non facendolo rallentare ma accellerare”.