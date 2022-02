x x

SARONNO – Cambiano gli orari d’apertura dei nuovi centri tamponi a Saronno. Due i centri tamponi coinvolti nei cambiamenti comunicati da Saronno Servizi: il punto tamponi di Villa Gianetti, le cui modifiche entreranno in vigore da oggi, 21 febbraio, e il punto tamponi della farmacia comunale 2, che dal 1 marzo presterà servizio con orario ridotto.

Nel punto tamponi farmacia comunale 1, a Villa Gianetti, il punto tamponi sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; aperto anche nel fine settimana: il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e la domenica dall 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Aperto solo dal lunedì al venerdì, invece, il punto tamponi della farmacia comunale 2, in via Valletta, che aprirà il servizio dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 18.30.

