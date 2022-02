x x

SARONNO – Oltre 40 studenti, 5 istituti lombardi coinvolti e tanti premi in palio – si tratta della nuova edizione dei Giochi di Chimica dell’istituto Riva di Saronno. Ad arrivare a Saronno saranno gli studenti degli istituti tecnici Cobianchi di Verbania, Ponti di Gallarate, Geymonat di Tradate, Setificio di Como, Cannizzaro di Rho, Facchinetti di Castellanza.

L’evento, organizzato dallo stesso istituto saronnese in collaborazione con Lati Spa e Vibram Spa, si propone l’obiettivo di fare rete tra gli istituti dello stesso indirizzo, collaborare e motivare gli studenti al lavoro di gruppo. La sfida si terrà il prossimo 25 febbraio all’istituto Riva e vedrà impegnati gli studenti in un quiz di chimica da completare in un’ora di tempo.

Molti premi in palio: all’istituto che si aggiudicherà il primo premio spetta un buono da 300 euro, ma ad essere premiate saranno anche le singole squadre sul podio. Un buono Mediaworld da 150 euro per i primi classificati, 100 euro per i secondi e 50 euro per i terzi.

(foto d’archivio)

