SARONNO – La comunità di Saronno si è fermata per il funerale di Paolo Franchi 56enne imprenditore (era il titolare della storica agenzia viaggi Aven) ed attivissimo nelle associazioni cittadine. Anche per questo il Santuario, oggi alle 10, ha fatto fatica a contenere tutti i saronnesi che hanno voluto dedicargli un ultimo saluto.

Attorno alla famiglia, ai conoscenti e agli amici si sono strette le autorità il sindaco Augusto Airoldi con l’assesore Ilaria Pagani e gli ex primi cittadini Alessandro Fagioli e Luciano Porro ma anche tanti volti dell’associazionismo saronnese. C’era Mosè Banfi del Comitato del gemelaggio con Challans ma anche Salvatore Gemma dell’Avis.

A concelebrare le eseguie don Fabio Viscardi e l’ex prevosto Angelo Centemeri.

Toccante al termine della messa, in un Santuario gremito, la lettera della moglie Marina: “Eri una persona solare, piena di energia ed entusiamo. Avevi una forza incredibile che ti ha sostenuto anche durante la malattia, fino all’ultimo sorriso”.

La moglie ha ricordato Paolo con “la risata pronta, la generosità, la grande disponbilità e la sua capacità di accogliere la vita”

“Ci dicevi sempre – ha concluso – che la cosa bella di partire per un viaggio era sapere che a casa c’era qualcuno che ti aspettava. Ora che sei partito per il tuo ultimo grande viaggio sarai tu ad aspettare noi, un passo avanti ma senza mai lasciarci indietro”-

Prima dell’ultimo applauso sul sagrato il ringraziamento di Marina a “tutti voi che siete qui oggi per il ricordo con cui continuerete a far vivere Paolo e al personale medico che l’ha aiutato nella difficile lotta contro la sla”.

Cinquantasei anni era conosciutissimo per l’attività di famiglia la storia agenzia viaggi Aven con sede al Molino Canti nell’ultimo tratto di corso Italia ma anche per le tante attività che portava avanti in città.

Tra i soci fondatori di Radiorizzonti aveva lavorato come obiettore in Municipio e da allora la collaborazione con l’Amministrazione comunale non si era mai fermata.

Paolo Franchi era il vicepresidente dell’associazione del gemellaggio con Challans ed aveva partecipato e organizzato decine di viaggi. Era anche una delle anime della presenza di Saronno alla Foire des Minées. Non a caso messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati anche dalla Francia. Attorno alla moglie Marina, ai fratelli e ai tre figli si sono stretti tantissimi saronnesi che ricordano la sua dedizione al lavoro, alla città ma anche la sua grande umanità.

