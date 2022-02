x x

SARONNO – Il terreno secco e il vento che oggi soffia nel comprensorio del Saronnese sono gli elementi che hanno fatto scattare l’allerta incendi..

Ecco l’allerta diramata oggi

Per la giornata di oggi venerdì 25 febbraio si prevede flusso moderato e secco da Nord sulla Lombardia, in particolare su Alpi, Prealpi e Pianura Occidentale; la ventilazione rimarrà generalmente moderata o forte, con raffiche massime fino a 70/80 km/h anche a carattere di foehn alle basse quote, ed interesserà localmente le zone di Pianura con raffiche massime tra 50 e 60 km/h. A partire dalla serata il vento tenderà a rinforzare solo sui settori Alpini e a farsi più irregolare.

Le condizioni meteoclimatiche quindi e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali nei prossimi giorni da generare possibili

incendi con intensità del fuoco elevate e una propagazione veloce (in particolare nelle zone con codice colore di allerta

arancione).

