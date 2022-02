x x

CISLAGO – È con un comunicato alla cittadinanza che l’Amministrazione comunale avvisa della chiusura del centro di raccolta dei rifiuti in via Vecchio Bozzente dal 28 febbraio al 4 marzo, al fine di completare l’opera di ampliamento della via.

La scorsa settimana, infatti, è partita l’opera di ampliamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente. Si tratta di un’operazione dal valore di 140 mila euro per il primo lotto, il quale era già stato approvato e finanziato dalla precedente amministrazione nel maggio 2019.

(foto: lavori alla discarica)

