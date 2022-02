x x

SARONNO – Non sono certo passati inosservati, negli ultimi giorni, gli operai e i tecnici che hanno installato in città le prime telecamere per i varchi per il controllo targhe ai fini ambientali. In particolare negli ultimi giorni ne è stata posizionata una lungo via Caduti della Liberazione e una all’inizio di via Manzoni.

Si tratta di due delle 7 nuove telecamere che l’Amministrazione ha acquistato, con un investimento di poco più di 39 mila euro per implementare il sistema dei varchi che controllano le targhe dei veicoli che entrano e che circolano in città. Al momento i dispositivi di questo tipo sono dieci e vengono utilizzati dalla polizia locale per controllare le targhe in modo da individuare veicoli senza revisione o senza assicurazione.

Con i 7 nuovi occhi elettronici l’amministrazione potrà, come ha spiegato aderendo al bando per la realizzazione o implementazione di sistemi di controllo targhe per motivi ambientali, effettuare una “valutazione a fini statistici e per determinare interventi di riduzione del traffico che determina inquinamento ambientale”.

In sostanza quando tutte le telecamere saranno state posizionate, e soprattutto quando saranno in rete ed attive terminate le fasi di test, si potranno prendere provvedimenti come “la limitazione del traffico di attraversamento, la riduzione dei flussi di traffico di veicoli inquinanti e l’estensione di aree a traffico limitato” con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’area in zone o vie particolarmente inquinate è necessaria a tutela della salute di tutti i cittadini.

Ma qual è l’obiettivo? “Monitorare i flussi veicolari, in particolar modo quelli di mero attraversamento della città, compresa la classe ambientale degli stessi al fine di adottare provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti nella città o nelle aree con valori di inquinamento atmosferico da abbattere”.

