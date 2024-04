Cronaca

SARONNO – Blitz dei carabinieri della Compagnia cittadina nello storico Palazzo Visconti, edificio comunale fra via Tommaseo e via Giuditta Pasta, dismesso da anni. Erano stato segnalati movimenti sospetti, e luci (di candele o improvvisati falò) accesi durante la notte; e dunque le forze dell’ordine sono andate a vedere.

Nello stabile situato in centro città sono state trovate sette persone: l’intervento è stato compiuto nella mattinata odierna. Tutti i fermati, e condotti al comando di via Manzoni per gli accertamenti del caso, sono risultati essere extracomunitari, senza fissa dimora. La loro posizione è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

(foto: una immagine del degrado a Palazzo Visconti. E’ lo storico edificio di proprietà comunale che si trova nel centro cittadino)

09042024