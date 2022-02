x x

MISINTO – Rapido e risolutivo intervento devi vigili del fuoco di Lazzate e di Bovisio Masciago nel pomeriggio di ieri, sabato 26 febbraio, nel bosco di Sant’Andrea dove si è sviluppato un incendio nei pressi della strada che collega Cogliate, Misinto e Lazzate.

Negli ultimi giorni la protezione civile aveva diramato un’allerta meteo proprio per i rischi legati alla presenza di vento e al periodo senza pioggia che prosegue da diversi mesi.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio nella zona di Sant’Andrea dove si era verificato anche l’ultimo grave incendio quello del 7 febbraio.

I volontari sono però riusciti a contenere le fiamme a domare completamente l’incendio in un paio d’ore.

