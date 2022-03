Ex Bosco droga: “Tanti sacrifici ma ora i pusher non ci sono più”

Ex Bosco droga: “Tanti sacrifici ma ora i pusher non ci sono...

CERIANO LAGHETTO – Domenica mattina si è svolta la consueta attività di pulizia mensile all’interno del bosco nel quartiere Villaggio Brollo, che in questa occasione ha voluto celebrare anche il secondo anniversario della liberazione di quello che era diventato tristemente noto come il “bosco della droga”. La Giunta comunale al completo si è messa al lavoro accanto a numerosi cittadini volontari per la raccolta dei rifiuti abbandonati nel bosco, vivendo poi un momento particolare per celebrare un traguardo importante, come quello di avere sottratto il controllo di quest’area pregiata di bosco agli spacciatori e ai tossicodipendenti che ne erano diventati occupanti esclusivi fino a due anni fa.

“Non è un anniversario retorico, ma un traguardo importante raggiunto con grande fatica e che dobbiamo mantenere ogni giorno con un impegno a 360° gradi e una presenza continuativa fatta di sacrifici e impegno. Un grande lavoro di squadra che ha dato vita a quello che possiamo definire il ‘Modello Ceriano’ che è esportabile e imitabile anche altrove a patto che vi sia la volontà politica e che ci sia la consapevolezza di dover affrontare un lavoro immane” ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo.

“Questo bosco è tornato a disposizione delle famiglie, degli sportivi, di chi vuole farsi una bella passeggiata e questo è stato possibile solo grazie ai ripetuti interventi delle forze dell’ordine che ancora una volta ringraziamo e al presidio giornaliero da parte dei volontari che hanno scoraggiato la permanenza di soggetti legati al mondo dello spaccio, i quali preferiscono muoversi in altre zone dove evidentemente godono di maggiore libertà” aggiunge il sindaco Roberto Crippa.

In questa occasione è stata avviata anche un’importante nuova opera di bonifica dell’area, con la pulizia straordinaria del Rio Groane, anche grazie all’utilizzo di mezzi meccanici e di personale specializzato della Protezione Civile, per ripristinare l’alveo del torrente che attraversa il bosco. All’appuntamento hanno partecipato anche diverse autorità istituzionali, politiche e militari. C’erano il sottosegretario al Ministero dell’Interno, onorevole Nicola Molteni, il senatore Massimiliano Romeo, l’onorevole Andrea Crippa, i consiglieri regionali Andrea Monti, Silvia Scurati e Alex Galizzi (vice presidente Commissione Antimafia), la consigliera provinciale Martina Cambiaghi, il sindaco di Seveso Alessia Borroni, il vicesindaco di Rovellasca Marco Discacciati e il presidente dell’ente Parco Groane, Emiliano Campi.

Tra le forze dell’ordine, oltre alla polizia locale di Ceriano Laghetto al completo, i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno con il comandante tenente Sebastiano Ciancimino, gli operatori della polizia di Stato, gli operatori della polizia penitenziaria di stanza al carcere di Bollate con le unità cinofile che qui sovente operano attività di prevenzione ed esercitazione con i cani anti-droga e la polizia provinciale di Monza e Brianza. Tra le associazioni, oltre alla Protezione civile, anche la Croce rossa Alte Groane, il Gst e l’Associazione Regioni d’Italia, che alla fine delle operazioni di pulizia, dopo i discorsi degli ospiti e la benedizione del sacerdote del Villaggio Brollo, don Felice, ha offerto un apprezzato aperitivo e un delizioso risotto alla monzese per tutti i presenti.

