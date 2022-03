x x

SARONNO – “E’ iniziato questa settimana un nuovo servizio di pulizia destinato al centro cittadino. Si tratta dell’attività di lavaggio dei portici effettuata da Amsa SpA, che gestisce l’igiene urbana per il Comune di Saronno, e che è stata inserita nel programma di azioni finalizzate al miglioramento della pulizia del centro urbano calendarizzate dall’Amministrazione saronnese con Amsa stessa”. Lo comunica il Comune.

Non si tratta di una iniziativa estemporanea, e questa è senz’altro una buona notizia per chi abita o frequenta la zona centrale: “Il lavaggio portici si svolgerà tutti i lunedì mattina con cadenza settimanale” fanno sapere dall’ente locale.

(foto: un particolare dei portici di corso Italia subito dopo la pulizia di stamane)

02032022