L’allarme è stato dato dai cittadini nel tardo pomeriggio odierno

LIMBIATE – Nuovo incendio nel Parco delle Groane: è successo oggi nella zona alla periferia di Limbiate. Un fronte di fuoco abbastanza ampio, ben visibile anche dal quartiere di Pinzano. Sul posto sono intervenute le guardie ecologiche volontarie e la polizia locale del Parco Groane, presto affiancati da divere squadre dei vigili del fuoco.

L’allarme è giunto nel tardo pomeriggio odierno: l’opera svolta da pompieri e volontari ha comunque consentito di evitare che il rogo di estendesse ulteriormente ed un po’ alla volta è stato possibile spegnere anche i più piccoli focolai. Da chiarire le cause dell’accaduto.

Anche il mese scorso diversi incendi avevano riguardato la aree boschive del Parco delle Groane.

(foto archivio: incendio boschivo nel Parco delle Groane)

