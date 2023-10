ORIGGIO – Partita interpretata nel migliore dei modi dall’Airoldi quella disputata nel proprio campo sportivo di Origgio oggi pomeriggio nel quale ha ospitato in occasione della quarta giornata di campionato del girone B della terza categoria l’ultimo in classifica Rescalda.

La gara si sblocca subito dopo il primo cooling break con Oldani che, precisamente al minuto 25, porta in vantaggio i padroni di casa. Poco dopo il goal del vantaggio, al minuto 40, arriva il raddoppio con Butti che insacca di testa il pallone in rete dopo averlo ricevuto dalla bandierina.

Nel secondo tempo continua il dominio Airoldi che rifila altri due goal agli avversari con Macchi e nuovamente con Butti rispettivamente ai minuti 15 e 20 del secondo tempo regolamentare. Il primo e ultimo errore dei padroni di casa arriva al 95′, minuto nel quale il centrale di difesa di difesa perde una brutta palla e regala il goal della bandiera al Rescalda.

L’Airoldi torna così a vincere una partita grazie alla quale conquista tre punti importanti che lo fanno scalare al sesto posto in classifica con 6 punti in quattro partite avvicinandosi alla zona play off. Il Rescalda trova invece la terza sconfitta stagionale e resta alla coda del girone con un solo punto.