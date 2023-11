SARONNO – 300 pendolari bloccano il traffico per l’assenza di treni e autobus sostitutivi verso Busto Arsizio e Malpensa.

Tragedia ieri pomeriggio alla stazione di Rescaldina lungo la linea ferroviaria fra Saonno e l’aeroporto di Malpensa: alle 1430 una persona è stata investita da un convoglio del Mapensa express in arrivo, ed è deceduta. Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con la polizia ferroviaria che ha eseguito i rilievi. Sono arrivati anche i mezzi di soccorso, l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni, la prima ipotesi che si sia trattato di un gesto di autolesionismo.

Continua senza sosta la mobilitazione per il parco dell’ex Seminario. Il dibattito cittadino sul progetto che prevede l’abbattimento di una quarantina di piante nell’area verde che l’Amministrazione con i fondi del Pnrr vuole trasformare in un luogo della cultura ossia in uno spazio con palco per eventi da 2 mila persone continua nelle piazze cittadini e anche nei social.

Bocedi contro i ladri in discarica: “Situazione sempre insostenibile, perchè non si interviene?”

