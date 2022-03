x x

GERENZANO – In occasione della festa della donna, l’Energy Center Villaggio Amico – centro fisioterapico di Villaggio Amico che si trova a Gerenzano organizza una settimana di prove gratuite e sconti tutta al femminile, dal 7 al 13 marzo. Un modo per rinnovare l’attenzione che Villaggio Amico da sempre rivolge alle donne, attraverso iniziative dedicate alla loro salute.



Il programma Energy donna punta alla prevenzione, al fitness e al benessere di tutte le donne, dando la possibilità di usufruire di trattamenti fisioterapici, osteopatici, visite mediche e corsi fitness in palestra e piscina con speciali promozioni e sconti. Novità assoluta del programma Energy donna sarà il percorso acquatico di relax attraverso l’approccio di stimolazione multisensoriale Snoezelen.

La piscina riscaldata a 33° viene trasformata in una vasca multisensoriale con strumenti specifici che creano effetti visivi, uditivi e tattili di stimolazione. Con lo Snoezelen Acquatico si crea una particolare relazione con l’ambiente acqua favorendo il benessere psicofisico della persona attraverso i 5 sensi, il tutto unito all’effetto terapeutico del movimento in acqua riscaldata.



“Si tratta di un’esperienza unica di relax, una coccola per tutte le donne per staccare la spina e ritrovare il benessere soprattutto dopo un periodo lungo e difficile come quello che abbiamo vissuto. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Oltre al relax, il nostro programma dà ampio spazio alla prevenzione, che da sempre sosteniamo attraverso iniziative interne e in collaborazione con altre realtà. La possibilità di ridurre il rischio di malattie attraverso la prevenzione e una diagnosi precoce adeguata è altissima. Per questo invitiamo tutte le donne a recarsi presso il nostro centro per sottoporsi a controlli da parte dei nostri specialisti, quali: fisioterapista, osteopata, nutrizionista, dermatologo, cardiologo, ortopedico, fisiatra, medico dello sport, psicologo, podologo”.

