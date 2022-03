x x

GORLA MAGGIORE / TRADATE – La scorsa notte all’1 a Gorla Maggiore in viale Europa per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario dell’ambulanza del Sos Uboldo, inviata dalla centrale operativa di Areu, che gestisce le emergenze mediche in Lombardia, ed all’automedica proveniente da Como. E’ inoltre accorsa una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, che ha provveduto a compiere tutti i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(foto: la scena del sinistro avvenuto in viale Europa a Gorla Maggiore)

05032022