SARONNO – La “tempesta politica” scatenata da un fuori onda, che però è stato udito distintamente da chi era collegato online, a margine del consiglio comunale dello scorso 2 marzo non accenna a placarsi. E per questo pomeriggio la lista civica Obiettivo Saronno, che è da un paio di mesi passata all’opposizione, annuncia un evento online sulla propria pagina Facebook nel quale si procederà alla pubblicazione di un video con anche l’audio delle frasi espresse nei confronti dei propri consiglieri comunali da parte di segretario generale del Comune, del vicesindaco Laura Succi e dell’assessore comunale al Bilancio, Domenico D’Amato.

E intanto Obiettivo Saronno, come già aveva fatto durante l’assemblea civica dell’altra sera, torna a chiedere al sindaco Augusto Airoldi ed al presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli di “prendere seri provvedimenti”.

(foto: i consiglieri comunale di Obiettivo Saronno)

05032022